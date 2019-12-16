Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler bir süredir ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak operasyona başlayan sarı-kırmızılılar, takıma katılacak isimler üzerine yoğunlaşmıştı. Galatasaray'a transfer müjdesini Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Nijeryalı futbolcu Kayode verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Aralık 2019 Pazartesi 22:23
Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de istediği performansı sergileyemen sarı-kırmızılılarda transfer operasyonu başladı.

Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray'da Nagatomo ve Seri'yle de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

Radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray'da transfer operasyonu teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre şekilleniyor.

Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

Yaz transfer sezonunda takıma yıldız isimleri transfer ederek büyük sükse yapan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan beklediği verimi alamadı.

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