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Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler bir süredir ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak operasyona başlayan sarı-kırmızılılar, takıma katılacak isimler üzerine yoğunlaşmıştı. Galatasaray'a transfer müjdesini Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Nijeryalı futbolcu Kayode verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
16 Aralık 2019 Pazartesi 22:23
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Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de istediği performansı sergileyemen sarı-kırmızılılarda transfer operasyonu başladı.
İlk olarak StevenNzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray'da Nagatomo ve Seri'yle de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray'da transfer operasyonu teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre şekilleniyor.
Yaz transfer sezonunda takıma yıldız isimleri transfer ederek büyük sükse yapan sarı-kırmızılılar, bu oyunculardan beklediği verimi alamadı.