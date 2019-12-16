Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler bir süredir ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak operasyona başlayan sarı-kırmızılılar, takıma katılacak isimler üzerine yoğunlaşmıştı. Galatasaray'a transfer müjdesini Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Nijeryalı futbolcu Kayode verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

16 Aralık 2019 Pazartesi 22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





