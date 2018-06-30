Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı!

Her şey Akhisar maçında başladı!

Galatasaray'da geçen sezon iyi bir başlangıç yapmasına karşın daha sonra süreleri azalan Tolga Ciğerci ilk kez kupadaki Akhisar rövanşında tepkileri üzerine çeken bir davranışa imza atmıştı. Takım sürpriz şekilde Akhisar'a elenirken Tolga maç içerisinde kendini kötü hissedip kenara gelmişti. Tolga, daha sonra da Beşiktaş maçı öncesi yapılan idmana katılmayarak sorumluluktan kaçınca son 5 hafta maç kadrolarına dahi alınmadı.