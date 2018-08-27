Galatasarayda Tarık Çamdal yarası! - Galeri - Fotomaç
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da Tarık Çamdal yarası!

    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 13:14:09 Güncelleme: 13:31:02
    Galatasaray'da Tarık Çamdal yarası!
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    • 20
    Galatasarayda Tarık Çamdal yarası!

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ederken, transferde de aynı ölçüde bir hareketlilik yaşanıyor. Gelenler, gidenler, kiralananlar derken sarı kırmızılı ekipte sadece 'o' yerinden kıpırdamıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da Tarık Çamdal yarası!
    • 2
    • 20
    Galatasarayda Tarık Çamdal yarası!

    Tarık Çamdal, 2014/15 sezonunda 4,75 milyon Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olduğunda tüm Türk spor kamuoyunun beklentisi bir hayli fazlaydı.

    Galatasaray'da Tarık Çamdal yarası!
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    • 20
    Galatasarayda Tarık Çamdal yarası!

    Herkes, uzun yıllar Galatasaray ve Türk Milli Takımı'na hizmet edecek bir bek oyuncusunun yükselişini izlediklerini düşünüyordu.

    Galatasaray'da Tarık Çamdal yarası!
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    • 20
    Galatasarayda Tarık Çamdal yarası!

    Gel gelelim işler beklenildiği gelişmedi. Tarık Çamdal son beş sezondur Galatasaray'ın kanayan yarası haline geldi.

    Galatasaray'da Tarık Çamdal yarası!
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    • 20
    Galatasarayda Tarık Çamdal yarası!

    Kazandığı yıllık 1,75 milyon Euro'yu karşılamak isteyen hiçbir kulüp olmayınca Galatasaray, Tarık'ı ne oynatabildi ne de satabildi.

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