Galatasaray'da tarihi operasyon! 6 ayrılık 2 transfer
Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında son dakikalarda yediği 2 golle adeta yıkılan Aslan, Ligin 16'ıncı haftasında Göztepe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu kötü gidişatın ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray'da ise hesaplar tamamen ocak ayına göre yapılıyor. Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak ayı için gidecek futbolcular da belli oldu. Bunun dışında Cimbom 2 sürpriz ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
22 Aralık 2019 Pazar 07:30
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Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
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Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."
''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''
Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz.
Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.
Bu açıklamaların ardından Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.