Galatasaray'da taraftarların yüreğini hoplatan haber! Fernando Muslera’ya flaş teklif...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligin ilk yarısında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ortaya atılan Fernando Muslera iddiasıyla çalkalanıyor. Bu iddia Galatasaraylı taraftarları ayağı kaldırdı. İşte flaş iddiaya dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri