Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ancak bu sezon istenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
25 Şubat 2019 Pazartesi 19:10
Güncelleme: 25.02.2019 19:10
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UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon Manchester City'den transfer edilen ve gösterdiği performansla kalitesini ispat eden Fernando'nun bu sezon form olarak düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmıyor.
Akşam'ın haberine göre, orta sahada Ndiaye ile uyum içerisinde olan ve Fatih Terim'in güvendiği oyuncular arasında yer alan Brezilyalı yıldız fizik kapasitesi bakımından bir hayli bitkin gözükürken, 31 yaşındaki oyuncunun yerini Donk'a kaybetmesi Fernando hakkında 'sezon sonunda gönderilir' yorumlarını da beraberinde getirdi.
Lig biter bitmez tüm orta saha oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fatih Terim'in transfer için Fernando'ya izin verdiği öğrenildi.
Scout ekibiyle kapsamlı bir şekilde arama tarama operasyonuna koyulan Terim'in şimdiden çalışmalara başladığı belirtilirken Fernando'nun da Sevilla ve Porto ile görüşmeler yaptığı bildirildi.