Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi! - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ancak bu sezon istenilen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:10 Güncelleme: 25.02.2019 19:10
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den transfer edilen ve gösterdiği performansla kalitesini ispat eden Fernando'nun bu sezon form olarak düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!

Akşam'ın haberine göre, orta sahada Ndiaye ile uyum içerisinde olan ve Fatih Terim'in güvendiği oyuncular arasında yer alan Brezilyalı yıldız fizik kapasitesi bakımından bir hayli bitkin gözükürken, 31 yaşındaki oyuncunun yerini Donk'a kaybetmesi Fernando hakkında 'sezon sonunda gönderilir' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!

Lig biter bitmez tüm orta saha oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fatih Terim'in transfer için Fernando'ya izin verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Fatih Terim onay verdi!

Scout ekibiyle kapsamlı bir şekilde arama tarama operasyonuna koyulan Terim'in şimdiden çalışmalara başladığı belirtilirken Fernando'nun da Sevilla ve Porto ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

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