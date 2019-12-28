İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocak ayına iddialı girmek istiyor. Ligde ilk yarının son hafta karşılaşmaları oynanırken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da, ara transferde bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Bu akşam, sarı-kırmızılı takımdaki bazı isimlerin Türk Telekom Stadyumu'nda çıktığı son maç olabilir... İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...