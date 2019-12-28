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Galatasaray'da son maçına çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Antalyaspor maçı 11'i...
İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocak ayına iddialı girmek istiyor. Ligde ilk yarının son hafta karşılaşmaları oynanırken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da, ara transferde bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Bu akşam, sarı-kırmızılı takımdaki bazı isimlerin Türk Telekom Stadyumu'nda çıktığı son maç olabilir... İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
28 Aralık 2019 Cumartesi 02:26
Güncelleme: 28.12.2019 13:26
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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk yarının son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Antalyapor ile karşı karşıya gelecek.
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Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocak ayına iddialı girmek istiyor.
Zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek..
Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.