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Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor... Transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'ya kavuşmak için geri sayımda olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekleyen sarı kırmızılı takımda ayrılıklar da yaşanacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Mbaye Diagne bombası...
19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
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Galatasaray'da beklenen haber sonunda geldi...
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Galatasaray, Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun" diyerek, transferde artık sona gelindiğini müjdelemişti.
Önceki akşam Metz maçında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldız, bu hafta İstanbul'a gelecek.
Golcü futbolcu için özel bir karşılama töreni hazırlanacak.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Falcao, daha sonra başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın katılacağı imza töreniyle Aslan olacak.