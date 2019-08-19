Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor... Transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'ya kavuşmak için geri sayımda olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekleyen sarı kırmızılı takımda ayrılıklar da yaşanacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Mbaye Diagne bombası...