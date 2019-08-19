Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor... Transferi için uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao'ya kavuşmak için geri sayımda olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın takıma katılmasını bekleyen sarı kırmızılı takımda ayrılıklar da yaşanacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Mbaye Diagne bombası...

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Galatasaray'da beklenen haber sonunda geldi...

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Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Galatasaray, Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarımızın gönlü yüzde 99 rahat olsun" diyerek, transferde artık sona gelindiğini müjdelemişti.

Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Önceki akşam Metz maçında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldız, bu hafta İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Golcü futbolcu için özel bir karşılama töreni hazırlanacak.

Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri

Sağlık kontrolünden geçecek olan Falcao, daha sonra başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın katılacağı imza töreniyle Aslan olacak.

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