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Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!
Aslan'da bu kez gündem ayrılık... Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım bilindiği gibi hücum-kanat bölgesinde istediği verimi alamamıştı. Bu kapsamda çok yoğun bir transfer trafiği yaşayan sarı-kırmızılılar eski yıldızlarından Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı. Sezon başında 3 yıllık anlaşmayla Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel ise sarı-kırmızılı kurmaylardan kendisine gelen direktif doğrultusunda oynayabileceği bir takıma gitme kararı aldı. Son dakika gelişmesine göre, menajerinin oyuncusu için yaptığı transfer fizibilitesi sonuçlandı. İşte Ryan Babel'in formasını giyeceği yeni takımı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Ocak 2020 Çarşamba 15:18
Güncelleme: 08.01.2020 15:41
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Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak iki transferi birden açıklamıştı.
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Monaco forması giyen eski oyuncusu Henry Onyekuru ile Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, kadroda büyük bir yapılanmaya gidiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in de sezon içerisinde oynanan birçok maç sonrası yaptığı açıklamalarda olduğu gibi, Galatasaray gelen ve giden isimler sonrası farklı bir kimliğe bürünecek.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılabilecekler listesini de belirlemişti. O isimlerden biri olan RyanBabel'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli futbolcunun eski kulübü ile transferi konusunda anlaşma sağladığı, Galatasaray'la birkaç hukuki pürüzün giderilmesiyle ayrılığın resmen açıklanacağı bildirildi.