Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Aslan'da bu kez gündem ayrılık... Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım bilindiği gibi hücum-kanat bölgesinde istediği verimi alamamıştı. Bu kapsamda çok yoğun bir transfer trafiği yaşayan sarı-kırmızılılar eski yıldızlarından Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı. Sezon başında 3 yıllık anlaşmayla Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel ise sarı-kırmızılı kurmaylardan kendisine gelen direktif doğrultusunda oynayabileceği bir takıma gitme kararı aldı. Son dakika gelişmesine göre, menajerinin oyuncusu için yaptığı transfer fizibilitesi sonuçlandı. İşte Ryan Babel'in formasını giyeceği yeni takımı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Ocak 2020 Çarşamba 15:18 Güncelleme: 08.01.2020 15:41
Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak iki transferi birden açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Monaco forması giyen eski oyuncusu Henry Onyekuru ile Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, kadroda büyük bir yapılanmaya gidiyor.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Teknik direktör Fatih Terim'in de sezon içerisinde oynanan birçok maç sonrası yaptığı açıklamalarda olduğu gibi, Galatasaray gelen ve giden isimler sonrası farklı bir kimliğe bürünecek.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılabilecekler listesini de belirlemişti. O isimlerden biri olan Ryan Babel'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Tecrübeli futbolcunun eski kulübü ile transferi konusunda anlaşma sağladığı, Galatasaray'la birkaç hukuki pürüzün giderilmesiyle ayrılığın resmen açıklanacağı bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN