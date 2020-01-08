Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ryan Babel yeni formasını giyiyor!

Aslan'da bu kez gündem ayrılık... Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım bilindiği gibi hücum-kanat bölgesinde istediği verimi alamamıştı. Bu kapsamda çok yoğun bir transfer trafiği yaşayan sarı-kırmızılılar eski yıldızlarından Onyekuru'yu yeniden kadrosuna kattı. Sezon başında 3 yıllık anlaşmayla Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel ise sarı-kırmızılı kurmaylardan kendisine gelen direktif doğrultusunda oynayabileceği bir takıma gitme kararı aldı. Son dakika gelişmesine göre, menajerinin oyuncusu için yaptığı transfer fizibilitesi sonuçlandı. İşte Ryan Babel'in formasını giyeceği yeni takımı...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)