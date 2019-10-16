Galatasaray'da son dakika! Martin Linnes...

2019-2020 sezonuna büyük değişimlerle başlayan Galatasaray'da takım neredeyse baştan aşağıya yenilenmişti... Maçlarda aldığı sonuçlarla gelenlerin gidenleri arattığı bir süreç yaşayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminin de yaz transfer sezonunda olduğu gibi hareketli geçmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda birçok isim kiralık ve bonservis bedeli karşılığında kadroya kazandırılırken Aslan'da mevcut kadrodan birçok isimle de yollar ayrılacak. Takım operasyonu kapsamında, yabancı kontenjanına takılarak kadro dışında kalan Martin Linnes'te bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
16 Ekim 2019 Çarşamba 09:42
Güncelleme: 16.10.2019 09:59
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Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar'da yabancı kontenjanı nedeniyle TFF'ye verilen listenin dışında bırakılan Martin Linnes ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor...
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Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran teknik direktör Fatih Terim'in Martin Linnes kararı camiayı şaşkına çevirmişti.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray'daki Linnes kararı sonrası Norveçli oyuncunun eşi, üzgün görüntüsünün olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı.
Taraftarların birçoğu tarafından da bu karar eleştirilmişti.
Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmayan Norveçli oyuncu Martin Linnes'te son dakika...