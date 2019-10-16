Galatasaray'da son dakika! Martin Linnes...

2019-2020 sezonuna büyük değişimlerle başlayan Galatasaray'da takım neredeyse baştan aşağıya yenilenmişti... Maçlarda aldığı sonuçlarla gelenlerin gidenleri arattığı bir süreç yaşayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminin de yaz transfer sezonunda olduğu gibi hareketli geçmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda birçok isim kiralık ve bonservis bedeli karşılığında kadroya kazandırılırken Aslan'da mevcut kadrodan birçok isimle de yollar ayrılacak. Takım operasyonu kapsamında, yabancı kontenjanına takılarak kadro dışında kalan Martin Linnes'te bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...