Galatasaray'da son dakika! 3 imza birden...

Sezona Avrupa'da önemli başarı ve ligde şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak işlerin istenildiği gibi gitmediği Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüpte devre arası ciddi bir operasyon beklenirken sözleşmesi bitecek olan 3 isim için imza kararı alındı. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...
14 Ekim 2019 Pazartesi 10:45
Güncelleme: 14.10.2019 10:47
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
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Süper Lig ve Devler Ligi'ndeki macerasında istenilen sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
İstediği geniş rotasyonlu kadroya kavuşmasına rağmen oyuncularından istediği katkıyı alamayan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı ve sezon sonu için takımdan gönderilecek ve kalacak isimleri netleştiriyor.
Futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olmayan ve Gençlerbirliği maçı sonrası düzenlenen basın toplatısında ocak ayını işaret eden Fatih Terim raporunu büyük ölçüde hazırladı.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Aslan, kadrosuna Seri, Nzonzi, Lemina, Emre Mor, Babel, Falcao ve Andone gibi isimleri katmıştı.