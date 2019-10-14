Galatasaray'da son dakika! 3 imza birden...

Sezona Avrupa'da önemli başarı ve ligde şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak işlerin istenildiği gibi gitmediği Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüpte devre arası ciddi bir operasyon beklenirken sözleşmesi bitecek olan 3 isim için imza kararı alındı. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...