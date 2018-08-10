Galatasaray’da son aday Hector Moreno

MÜCADELECİ VE LİDER ÖZELLİKLİ

Sol bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu, Ocak ayından bu yana Sociedad'ta forma giyiyor. Daha önce Roma ve PSV'de de görev yapan Moreno mücadeleci futbolu ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.

