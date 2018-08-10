10 Ağustos 2018 Cuma, 01:33:02
Güncelleme: 01:33:51
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Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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Stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da rota bir anda İspanya'ya döndü. Yönetim, La Liga ekiplerinden Real Saciedad'ta forma giyen Hector Moreno'nun transferi için görüşmelere başladı.
Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Fatih Terim'in de onay verdiği Meksikalı stoper için İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Sociedad'ta gözden çıkarılan 30 yaşındaki Moreno, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak bakıyor.
Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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MÜCADELECİ VE LİDER ÖZELLİKLİ
Sol bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu, Ocak ayından bu yana Sociedad'ta forma giyiyor. Daha önce Roma ve PSV'de de görev yapan Moreno mücadeleci futbolu ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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YÖNETİCİLER İSPANYA YOLCUSU
Kısa süre içinde Hector Moreno konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor... İki yöneticinin İspanya'ya giderek Sociedad ile masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.