Galatasaray’da son aday Hector Moreno - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Galatasaray’da son aday Hector Moreno

    10 Ağustos 2018 Cuma, 01:33:02 Güncelleme: 01:33:51
    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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    Galatasaray’da son aday Hector Moreno

    Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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    Galatasaray’da son aday Hector Moreno

    Stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da rota bir anda İspanya'ya döndü. Yönetim, La Liga ekiplerinden Real Saciedad'ta forma giyen Hector Moreno'nun transferi için görüşmelere başladı.

    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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    Galatasaray’da son aday Hector Moreno

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
    Fatih Terim'in de onay verdiği Meksikalı stoper için İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Sociedad'ta gözden çıkarılan 30 yaşındaki Moreno, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak bakıyor.

    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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    Galatasaray’da son aday Hector Moreno

    MÜCADELECİ VE LİDER ÖZELLİKLİ
    Sol bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu, Ocak ayından bu yana Sociedad'ta forma giyiyor. Daha önce Roma ve PSV'de de görev yapan Moreno mücadeleci futbolu ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.

    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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    Galatasaray’da son aday Hector Moreno

    YÖNETİCİLER İSPANYA YOLCUSU
    Kısa süre içinde Hector Moreno konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor... İki yöneticinin İspanya'ya giderek Sociedad ile masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
    • 6
    • 6
    Galatasaray’da son aday Hector Moreno
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