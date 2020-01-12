Galatasaray'da şok sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sezonun ikinci yarısına hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda antrenmana 2 yıldız katılmazken, bir futbolcu da Lemina'yla girdiği ikili mücadelede sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. İşte Galatasaray antrenmanından önemli notlar ve sarı-kırmızılı takımın Antalya kampından kareler...

12 Ocak 2020 Pazar 18:49 Güncelleme: 12.01.2020 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





