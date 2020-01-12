Galatasaray'da şok sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sezonun ikinci yarısına hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda antrenmana 2 yıldız katılmazken, bir futbolcu da Lemina'yla girdiği ikili mücadelede sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. İşte Galatasaray antrenmanından önemli notlar ve sarı-kırmızılı takımın Antalya kampından kareler...
12 Ocak 2020 Pazar 18:49
Güncelleme: 12.01.2020 18:49
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Galatasaray Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından, yarı sahada üç ekip halinde tek kale hücum ve kanat organizasyonu çalıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü.
İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi.
SERI VE FALCAO KATILMADI
Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan RadamelFalcao ve JeanMichael Seri katılmadı.
AHMET ÇALIK YARIDA BIRAKTI
Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.