Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişe son veremezken, ortaya konan futbol da taraftarları memnun edemiyor. Bu duruma el atacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, flaş bir isimden yönetime rapor sunmasını istedi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
29 Ekim 2019 Salı 11:43 Güncelleme: 29.10.2019 11:47
Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da sezon başından bu yana sular durulmuyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Her mevkide kaliteli futbolculardan oluşan alternatifli bir kadrosu bulunan Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 7. sırada yer aldı.

Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Sarı-Kırmızılıların bu 9 haftada, yalnızca 9 gol atması tepki çekti.

Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 3 karşılaşmada da gol bulamazken, bu anlamda Devler Ligi'ndeki tek takım oldu.

Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Aslan, ligde oynanan 9 karşılaşmada kalesinde de 9 gol gördü...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN