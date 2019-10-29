Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişe son veremezken, ortaya konan futbol da taraftarları memnun edemiyor. Bu duruma el atacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, flaş bir isimden yönetime rapor sunmasını istedi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
29 Ekim 2019 Salı 11:43
Güncelleme: 29.10.2019 11:47
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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da sezon başından bu yana sular durulmuyor...
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Her mevkide kaliteli futbolculardan oluşan alternatifli bir kadrosu bulunan Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 7. sırada yer aldı.
Sarı-Kırmızılıların bu 9 haftada, yalnızca 9 gol atması tepki çekti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 3 karşılaşmada da gol bulamazken, bu anlamda Devler Ligi'ndeki tek takım oldu.
Aslan, ligde oynanan 9 karşılaşmada kalesinde de 9 gol gördü...