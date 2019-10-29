Galatasaray'da şok! O isimden rapor istendi

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişe son veremezken, ortaya konan futbol da taraftarları memnun edemiyor. Bu duruma el atacak olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, flaş bir isimden yönetime rapor sunmasını istedi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

29 Ekim 2019 Salı 11:43 Güncelleme: 29.10.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





