Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da şok gerçek! Dünya yıldızı 'o nedenle' gelmedi

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da şok bir gerçek ortaya çıktı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 11:49:16 Güncelleme: 11:57:39
Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi

Galatasaray'da, ara transfer döneminde Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye yapmak için kollar sıvandı.

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Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi

Ancak Finansal Fair Play kuralları başkan Mustafa Cengiz'in elini kolunu bağlıyor.

Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi

Transfer yapabilmek için mutlaka oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da, şok bir gerçek daha ortaya çıktı.

Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi

Eren Derdiyok'tan memnun olmayan ve Muğdat'ın performansı yeterli bulunmayan Galatasaray'da, forvete en az iki takviye yapılmak isteniyor.

Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi

Forvet transferindeki seçeneklerden biri de şimdilerde Japonya'da top koşturan Fernando Torres.

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