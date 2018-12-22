Galatasarayda şok gerçek! Dünya yıldızı o nedenle gelmedi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da şok gerçek! Dünya yıldızı 'o nedenle' gelmedi
Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da şok bir gerçek ortaya çıktı.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 11:49:16
Güncelleme: 11:57:39
Galatasaray'da, ara transfer döneminde Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye yapmak için kollar sıvandı.
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Ancak Finansal Fair Play kuralları başkan Mustafa Cengiz'in elini kolunu bağlıyor.
Transfer yapabilmek için mutlaka oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da, şok bir gerçek daha ortaya çıktı.
Eren Derdiyok'tan memnun olmayan ve Muğdat'ın performansı yeterli bulunmayan Galatasaray'da, forvete en az iki takviye yapılmak isteniyor.
Forvet transferindeki seçeneklerden biri de şimdilerde Japonya'da top koşturan Fernando Torres.