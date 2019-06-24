Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda yönetim, kadroya katılması planlanan isimler için harekete geçerken şok bir gelişme yaşandı.
24 Haziran 2019 Pazartesi 10:03
Güncelleme: 24.06.2019 10:03
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye yapılacak.
Hem ligde hem Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim derin bir kadro kurulmasını istedi.
Diagne'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Fatih Terim transferin kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine sürpriz bir ismi gündeme almıştı.