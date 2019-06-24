Galatasaray'da şok gelişme! Transfer iptal oldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda yönetim, kadroya katılması planlanan isimler için harekete geçerken şok bir gelişme yaşandı.