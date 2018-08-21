Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
Galatasaray'da performansı tartışılan Feghouli'nin geleceği belli oldu
21 Ağustos 2018 Salı, 10:13:52
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
Hem UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması hem de yeni transferlere kaynak oluşturmak için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray'da kurban belli oldu!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
İSTEKSİZ&FORMSUZ
Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen Sofiane Feghouli'yi gözden çıkarmış durumda...
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
Bu kararın alınmasında ilk etken, sağ kanattaki alternatif çokluğu.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin bölgesinde Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ü oynatabileceğini yönetime bildirdi.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
Ayrıca Cezayirli futbolcunun kötü performansı ve isteksiz tavırları da bu kararda etkili oldu.