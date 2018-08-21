Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu

    Galatasaray'da performansı tartışılan Feghouli'nin geleceği belli oldu
    21 Ağustos 2018 Salı, 10:13:52
    Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
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    • 8
    Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu

    Hem UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması hem de yeni transferlere kaynak oluşturmak için futbolcu satmak zorunda olan Galatasaray'da kurban belli oldu!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
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    • 8
    Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu

    İSTEKSİZ&FORMSUZ

    Sarı-Kırmızılılar geçen sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen Sofiane Feghouli'yi gözden çıkarmış durumda...

    Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
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    • 8
    Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu

    Bu kararın alınmasında ilk etken, sağ kanattaki alternatif çokluğu.

    Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
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    Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu

    Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'nin bölgesinde Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün'ü oynatabileceğini yönetime bildirdi.

    Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği belli oldu
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    • 8
    Galatasarayda Sofiane Feghoulinin geleceği belli oldu

    Ayrıca Cezayirli futbolcunun kötü performansı ve isteksiz tavırları da bu kararda etkili oldu.

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