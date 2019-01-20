Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip! - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray'da Sinan Gümüş'e sürpriz talip!

Galatasaray'ın genç isimlerinden Sinan Gümüş'e Rusya'dan sürpriz bir teklif geldiği ortaya çıktı.
20 Ocak 2019 Pazar, 11:29:12 Güncelleme: 11:30:52
Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!

Ankaragücü karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran Galatasaraylı Sinan Gümüş için kısa bir süre önce Rus ekibi Krasnodar'ın transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

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Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!

GALATASARAY'IN TEK FORVETİ
Bafetimbi Gomis'in Arabistan kulübüne gönderilmesinin ardından Fatih Terim'in kararıyla devre arasında Eren Derdiyok ile de yollar ayrıldı.

Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!

Bu ayrılışın ardından kadroya henüz bir forvet takviyesi yapamayan sarı kırmızılı ekibin tek tecrübeli forveti konumunda olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu.

Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!

FATİH TERİM TEKLİFİ VETO ETTİ

Ankaragücü maçındaki oyunu ile yıldızlaşan golcü futbolcu için gelen teklif ise teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla reddedildi.

Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Öte yandan Galatasaray yönetiminin bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e yeni mukavele önereceği öğrenildi.

Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!
Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip!
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