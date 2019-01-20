Galatasarayda Sinan Gümüşe sürpriz talip! - Fotomaç
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Galatasaray'da Sinan Gümüş'e sürpriz talip!
Galatasaray'ın genç isimlerinden Sinan Gümüş'e Rusya'dan sürpriz bir teklif geldiği ortaya çıktı.
20 Ocak 2019 Pazar, 11:29:12
Güncelleme: 11:30:52
Ankaragücü karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran Galatasaraylı Sinan Gümüş için kısa bir süre önce Rus ekibi Krasnodar'ın transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY'IN TEK FORVETİ
Bafetimbi Gomis'in Arabistan kulübüne gönderilmesinin ardından Fatih Terim'in kararıyla devre arasında Eren Derdiyok ile de yollar ayrıldı.
Bu ayrılışın ardından kadroya henüz bir forvet takviyesi yapamayan sarı kırmızılı ekibin tek tecrübeli forveti konumunda olan Sinan Gümüş'e Krasnodar talip oldu.
FATİH TERİM TEKLİFİ VETO ETTİ
Ankaragücü maçındaki oyunu ile yıldızlaşan golcü futbolcu için gelen teklif ise teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla reddedildi.
YENİ SÖZLEŞME YOLDA
Öte yandan Galatasaray yönetiminin bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e yeni mukavele önereceği öğrenildi.