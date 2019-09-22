Galatasaray'da sıcak saatler... 9 futbolcu için 2021 kararı! Son dakika transfer haberleri

Üç kulvarda mücadelesine devam eden Cimbom'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de hareketli bir dönem bekliyor. Aslan, sezonun sona ermesiyle kiralık oyuncular da dahil 7 oyuncusunu takımdan göndermişti. Galatasaray'da sezon sonunda ayrılan 7 ismin ardından ara transfer dönemi ve sezon sonunda ayrılacak isimler de netleşti.