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Galatasaray'da sıcak saatler... 9 futbolcu için 2021 kararı! Son dakika transfer haberleri
Üç kulvarda mücadelesine devam eden Cimbom'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Galatasaray'ı ara transfer döneminde de hareketli bir dönem bekliyor. Aslan, sezonun sona ermesiyle kiralık oyuncular da dahil 7 oyuncusunu takımdan göndermişti. Galatasaray'da sezon sonunda ayrılan 7 ismin ardından ara transfer dönemi ve sezon sonunda ayrılacak isimler de netleşti.
22 Eylül 2019 Pazar 11:53
Güncelleme: 22.09.2019 11:56
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Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Kayserispor ile Kasımpaşa galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hareketli saatler...
Yeni sezonda mücadele edeceği üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi ve sezon sonu için düğmeye bastı.
Aslan'ın planlamalarına göre, takımdan ayrılması kesinleşenlerle muhtemeller olmak üzere tam 9 isim var...
Bu da demek oluyor ki Galatasaray, 2021 yılına yine babaşka bir kadro ile başlangıç yapacak.