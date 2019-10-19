Galatasaray'da sezonun sürprizi Florin Andone! Şaşırtan gerçek...

Futbol eğitimini bu ülkede alan, bir çok takımda oynayan Andone'nin, çok koşmak, tempolu oynamak gibi İspanyol futboluna özgü bir çok özelliğe sahip olması bu yüzden sürpriz değil. Cordoba forması giydiği dönemde 9.8 saniyede attığı golün, La Liga tarihinin en hızlı dördüncü golü olması da...