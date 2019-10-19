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Galatasaray'da sezonun sürprizi Florin Andone! Şaşırtan gerçek...
Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya, attığı iki golle Florin Andone damga vurdu. İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılıların bu sezon ki en sürpriz transferlerinden oldu. İşte Galatasaray'ın yükselen yıldızı Florin Andone ile ilgili şaşırtan gerçek...
19 Ekim 2019 Cumartesi 10:11
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Cim-Bom'daki ilk gollerini atan Rumen forvet, attığı gollerin yanında mücadeleci yanıyla da takdir topladı. Önceki takımlarında da bu özellikleriyle öne çıkan futbolcunun bu yönü, geçmişte de övgü toplamıştı.
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Deportivo La Coruna'da oynadığı dönemde takım arkadaşı Alejandro Arribas onun için "Andone demek çalışkanlık ve enerji demek. Hata yapsa da oyunu bırakmaz. Savaşmaya devam eder.
Her zaman takıma katkı sağlamaya çalışır, komple bir oyuncudur" derken, bir diğer takım arkadaşı Bruno Gama ise "Hem gol atıyor hem de bize savunmada katkı sağlıyor. Savaşçı bir futbolcudur, topun peşini hiç bırakmaz" demişti.
BABASINI KAYBEDİNCE İSPANYA'YA GÖÇTÜ
Her ne kadar Rumen bir futbolcu olsa da aslında Florin Andone, İspanyol ekolünden geliyor. Babasını bir trafik kazasında kaybetmesinden sonra 12 yaşındayken annesi ile birlikte İspanya'ya göç ettiler.
Futbol eğitimini bu ülkede alan, bir çok takımda oynayan Andone'nin, çok koşmak, tempolu oynamak gibi İspanyol futboluna özgü bir çok özelliğe sahip olması bu yüzden sürpriz değil. Cordoba forması giydiği dönemde 9.8 saniyede attığı golün, La Liga tarihinin en hızlı dördüncü golü olması da...