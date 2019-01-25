Galatasarayda Serdar Aziz krizi! - Fotomaç
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Galatasaray'da Serdar Aziz krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve takımın gelecek planları içinde olmadığı belirtilen Serdar Aziz işi arapsaçına döndü.
25 Ocak 2019 Cuma, 10:15:47
Güncelleme: 10:23:38
Milli stoper dün gitti, geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin önceki gün "Yarın oturup konuşalım" dediği Serdar Aziz ayrılığı resmileştirmeye hazırlanırken büyük bir şok yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmesini fesh edip serbest kalarak Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan Serdar Aziz ve menajeri önce randevu krizi yaşadı.
Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticileri dün tecrübeli oyuncu ile bir araya gelmediler.
Milliyet'in haberine göre akşam saatlerinde Serdar'a "Biz senin bonservissiz gitmeni istemiyoruz. Bizden alacakların var ama zaten bunları yapılandırdık. Bölüm bölüm ödeme yapacağız."
"Sezon sonunda oturur durumunu yeniden gözden geçiririz. Ancak devre arası ayrılma planın varsa o zaman belirlediğimiz bonservis ücretini getirmelisin" mesajı iletildi.