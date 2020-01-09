Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitiren sarı-kırmızılılar bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in liste başına yazdığı yıldız futbolcu için kulübüyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri