Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

Ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalarak devreyi 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına tam gaz devam eden Aslan'da transfer yapılacak bölgelerden olan savunma mevki için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte yaşanan son gelişmeler ve transfer harekatını detayları...

5 Ocak 2020 Pazar 13:54 Güncelleme: 05.01.2020 14:04
Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

Süper Lig'de 4 Ocak itibarıyla başlayan transfer tescil dönemi sonrası kulüpler çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da, eksik mevkiler için birçok isimle temaslarını sıklaştırırken sarı-kırmızılılar için flaş bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Hürriyet'in haberine göre, Luyindama'nın ağır sakatlığı sonrası defansa takviye kararı alan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına, Sampdoria forması giyen Murillo'nun ismi yazılmıştı. Ancak bu oyuncunun transferinde yaşanan zorluk ve yabancı kontenjanı, Cimbom'un işini zorlaştırdı.

Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

İtalyan ekibi Sampdoria'nın, savunmada yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle, daha önce gitmesine sıcak baktığı Kolombiyalı futbolcu Murillo'yu kadroda tutma olasılığının güçlendiği öğrenildi.

Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

LİSTEYE YENİ İSİMLER!
Nzonzi, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanı açacak olan Aslan, Onyekuru, Saracchi gibi isimleri listeye koyacak.

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