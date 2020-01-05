Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...
Ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalarak devreyi 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına tam gaz devam eden Aslan'da transfer yapılacak bölgelerden olan savunma mevki için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte yaşanan son gelişmeler ve transfer harekatını detayları...
Süper Lig'de 4 Ocak itibarıyla başlayan transfer tescil dönemi sonrası kulüpler çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Hürriyet'in haberine göre, Luyindama'nın ağır sakatlığı sonrası defansa takviye kararı alan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına, Sampdoria forması giyen Murillo'nun ismi yazılmıştı. Ancak bu oyuncunun transferinde yaşanan zorluk ve yabancı kontenjanı, Cimbom'un işini zorlaştırdı.