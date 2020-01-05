Galatasaray'da savunmaya sürpriz isim! Geri dönüyor...

Ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalarak devreyi 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına tam gaz devam eden Aslan'da transfer yapılacak bölgelerden olan savunma mevki için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte yaşanan son gelişmeler ve transfer harekatını detayları...