Galatasarayda savunmaya dev isim!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 33 yaşındaki oyuncu için daha önce de kiralama teklifinin yapıldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu satmak istemesi nedeniyle teklifi reddettiğinin altı çizilen haberde, Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesi sonrası oyuncuya satın alma opsiyonu bir kiralama teklifinin daha yapılacağı belirtildi.