Galatasarayda savunmaya dev isim!

Stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray'da savunmaya dev isim geliyor!
26 Temmuz 2018 Perşembe, 10:44:16
Güncelleme: 10:45:26
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Galatasaray'da savunmaya dev isim!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, savunmasını dev bir isimle güçlendirmek için girişimlere başladı. Transfer için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bizzat devreye girdi.
Galatasaray'da savunmaya dev isim!
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Star'ın haberine göre Galatasaray, İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Brezilyalı stoper Miranda için transfer girişimlerine başladı.
Galatasaray'da savunmaya dev isim!
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Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 33 yaşındaki oyuncu için daha önce de kiralama teklifinin yapıldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu satmak istemesi nedeniyle teklifi reddettiğinin altı çizilen haberde, Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesi sonrası oyuncuya satın alma opsiyonu bir kiralama teklifinin daha yapılacağı belirtildi.
Galatasaray'da savunmaya dev isim!
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Inter tarafından 2016'nın yaz ayında İspanyol ekibi Atletico Madrid'den 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 31 maçta görev almış ve gol veya asist yapamamıştı.