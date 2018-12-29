Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da savunma hattı dağıldı! Gözler Maicon'da...

Galatasaray stoper bölgesinde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Serdar Aziz ile yollar ayrıldı, Ozan Kabak'a teklif yağıyor. Gözler Maicon'a çevrildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 08:53:21 Güncelleme: 08:55:35
Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda...

Galatasaray'da stoper bölgesinden çıkış kapısına en yakın isim olarak Maicon görülüyordu.

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Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda...

Al-Hilal sezon başında Brezilyalı stoperi renklerine bağlamaya çok yakındı. Transfer son anda yatmıştı. Devre arasında yine gönderilecekler arasında adı en başta yazılıyordu.

Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda...

Serdar Aziz'in satış listesine konulması ve Ozan Kabak'ın gitme ihtimalinin yükselmesi üzerine gözler 30 yaşındaki isme çevrildi.

Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda...

İYİ PARAYA GİDER

Maıcon için devre arasındaki teklifler beklenecek. Brezilyalı için 5 milyon Euro'ya yakın rakamlar gelirse 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak.

Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda...

Aslan, Serdar ve Maicon'un satışlarından 10 milyon Euro'luk bir rakam bekliyor. Ancak öncelik Serdar'ın satışında.

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