Galatasarayda savunma hattı dağıldı! Gözler Maiconda... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da savunma hattı dağıldı! Gözler Maicon'da...
Galatasaray stoper bölgesinde büyük bir hareketlilik yaşıyor. Serdar Aziz ile yollar ayrıldı, Ozan Kabak'a teklif yağıyor. Gözler Maicon'a çevrildi.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 08:53:21
Güncelleme: 08:55:35
Galatasaray'da stoper bölgesinden çıkış kapısına en yakın isim olarak Maicon görülüyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Al-Hilal sezon başında Brezilyalı stoperi renklerine bağlamaya çok yakındı. Transfer son anda yatmıştı. Devre arasında yine gönderilecekler arasında adı en başta yazılıyordu.
Serdar Aziz'in satış listesine konulması ve Ozan Kabak'ın gitme ihtimalinin yükselmesi üzerine gözler 30 yaşındaki isme çevrildi.
İYİ PARAYA GİDER
Maıcon için devre arasındaki teklifler beklenecek. Brezilyalı için 5 milyon Euro'ya yakın rakamlar gelirse 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak.
Aslan, Serdar ve Maicon'un satışlarından 10 milyon Euro'luk bir rakam bekliyor. Ancak öncelik Serdar'ın satışında.