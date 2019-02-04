Galatasaray'da şampiyonluk tişörtü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray'da, yönetim taraftarı ve camiayı motive etmek için harekete geçti.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 14:56:22
Güncelleme: 15:03:21
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Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galataaray'da yönetim ve teknik heyet, futbolcuların ve taraftarların şampiyonluğa olan inancını kaybetmemesi için harekete geçti.
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Geçen sene olduğu gibi taraftarı kenetleyecek bir slogan arayışına giren Galatasaray, kararını verdi.
21. şampiyonluğun kazanıldığı geçtiğimiz sezon yine taraftarlar için iki farklı slogan ortaya çıkarılmıştı.
Şampiyonluk için 'hedef 21' sloganı seçilmişti.
2017-18 sezonunun sonlarına doğru Başakşehir ve Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının son haftalarında ise bir başka slogan ortaya çıkmıştı.