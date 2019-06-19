Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gözünü önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmaya dikti. Kabarık bir transfer listesine sahip olan sarı kırmızılı ekipte her mevki için alternatif isimler mevcut.
19 Haziran 2019 Çarşamba 20:04 Güncelleme: 19.06.2019 20:04
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Galatasaray, transfer sezonunun açılması ile birlkte takviye çalışmalarına hız verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başta beklediği verimi alamayan Diagne ile yolları ayırmak istiyor. Diagne'den yüklü bir bonservis bekleyen Aslan, Belhanda ve Feghouli gibi isimlerle de yolları ayırıp transferde elini rahatlatabilir.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile 5 senelik sözleşme imzalayan ve bu imzayı "Bir hayalim var, neden olmasın" sözleriyle duyuran Fatih Terim, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurmak istiyor.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Her pozisyon için transfer alternatiflerini belirleyen Terim, gözünü yıldız isimlere dikti. İşte Galatasaray'ın radarındaki yıldız isimler...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN