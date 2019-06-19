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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...
Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, gözünü önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmaya dikti. Kabarık bir transfer listesine sahip olan sarı kırmızılı ekipte her mevki için alternatif isimler mevcut.
19 Haziran 2019 Çarşamba 20:04
Güncelleme: 19.06.2019 20:04
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Galatasaray, transfer sezonunun açılması ile birlkte takviye çalışmalarına hız verdi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başta beklediği verimi alamayan Diagne ile yolları ayırmak istiyor. Diagne'den yüklü bir bonservis bekleyen Aslan, Belhanda ve Feghouli gibi isimlerle de yolları ayırıp transferde elini rahatlatabilir.
Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile 5 senelik sözleşme imzalayan ve bu imzayı "Bir hayalim var, neden olmasın" sözleriyle duyuran Fatih Terim, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurmak istiyor.
Her pozisyon için transfer alternatiflerini belirleyen Terim, gözünü yıldız isimlere dikti. İşte Galatasaray'ın radarındaki yıldız isimler...