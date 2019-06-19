Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! Liste kabarık...

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile 5 senelik sözleşme imzalayan ve bu imzayı "Bir hayalim var, neden olmasın" sözleriyle duyuran Fatih Terim, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurmak istiyor.