Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da Rodrigues'in yerine Kasımpaşalı Trezeguet

Galatasaray'da form düşüklüğü yaşayan Garry Rodrigues, cazip bir teklif gelmesi halinden elden çıkartılacak.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 09:08:29 Güncelleme: 09:17:31
Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet

Başta İngiltere'den Crystal Palace olmak üzere birçok talibi olan Rodrigues değerini bulursa hemen satılacak.

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Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet

Yol haritasını belirleyen sarı kırmızılı yönetim, Rodrigues'in satılması halinde teknik heyetin de istediği Trezeguet ile 28 yaşındaki futbolcunun boşluğu doldurulacak.

Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet

TREZEGUET'İ RODRIGUES TRANSFER EDECEK

Kasımpaşa'da önce kadro dışı bırakılan ve dün akşam affedilen 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun ücreti Rodrigues'ten gelen parayla karşılanacak.

Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet

KASIMPAŞA 5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın gündeminde olan Trezeguet için Kasımpaşa ekibi bonservis bedeli olarak sarı kırmızılı takımdan 5 milyon Euro talep etmişti.

Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet

Ekonomik olarak UEFA takibinde olan Galatasaray yönetimi, bu talep karşısında transferden vazgeçmek zorunda kaldı.

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