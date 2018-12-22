Galatasarayda Rodriguesin yerine Kasımpaşalı Trezeguet - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Rodrigues'in yerine Kasımpaşalı Trezeguet
Galatasaray'da form düşüklüğü yaşayan Garry Rodrigues, cazip bir teklif gelmesi halinden elden çıkartılacak.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 09:08:29
Güncelleme: 09:17:31
Başta İngiltere'den Crystal Palace olmak üzere birçok talibi olan Rodrigues değerini bulursa hemen satılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yol haritasını belirleyen sarı kırmızılı yönetim, Rodrigues'in satılması halinde teknik heyetin de istediği Trezeguet ile 28 yaşındaki futbolcunun boşluğu doldurulacak.
TREZEGUET'İ RODRIGUES TRANSFER EDECEK
Kasımpaşa'da önce kadro dışı bırakılan ve dün akşam affedilen 24 yaşındaki Mısırlı futbolcunun ücreti Rodrigues'ten gelen parayla karşılanacak.
KASIMPAŞA 5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın gündeminde olan Trezeguet için Kasımpaşa ekibi bonservis bedeli olarak sarı kırmızılı takımdan 5 milyon Euro talep etmişti.
Ekonomik olarak UEFA takibinde olan Galatasaray yönetimi, bu talep karşısında transferden vazgeçmek zorunda kaldı.