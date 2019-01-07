Galatasarayda Ribery bombası! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Ribery bombası!
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine yapacağı transferler ile birlikte iddialı olarak girmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'i gündeme aldı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 00:34:39
Güncelleme: 07:46:35
Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı G.Saray'la ilgili müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Frank Ribery'nin Cimbom'a dönebileceği ifade edildi.
Her şey Ribery'nin iki gün önce kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından çok ağır küfürler etmesiyle başladı.
35 yaşındaki futbolcu bu hareketiyle Alman kamuoyunun büyük tepkisini çekerken Bayern Münih yönetimi de onu takımdan göndermeyi düşünmeye başladı.
Alman kaynaklar, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazır olan Ribery'nin aklındaki takımlardan birisinin Galatasaray olduğuna dikkat çekti.