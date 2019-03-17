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Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon deplasmanda 18 puan bırakırken Terim'den sert bir uyarı geldi. Puan kaybı istemeyen tecrübeli hoca, "Ben deplasman falan anlamam. Bir oyuncu görevini yapmıyorsa burada işi yok" dedi.
17 Mart 2019 Pazar 08:02
Güncelleme: 17.03.2019 08:02
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Geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray, bugün deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
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8 puan önde yer alan Başakşehir puan kaybetmesini bekleyen sarı-kırmızılılar zirve için ev sahibi ise ateş hattından kurtulmak için ter dökecek.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
DIŞ SAHADA 18 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray'ın dış sahada kaybettiği puanlar Fatih Terim'i rahatsız ediyor.