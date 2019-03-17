Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i! - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon deplasmanda 18 puan bırakırken Terim'den sert bir uyarı geldi. Puan kaybı istemeyen tecrübeli hoca, "Ben deplasman falan anlamam. Bir oyuncu görevini yapmıyorsa burada işi yok" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 08:02 Güncelleme: 17.03.2019 08:02
Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

Geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek moral bulan Galatasaray, bugün deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

8 puan önde yer alan Başakşehir puan kaybetmesini bekleyen sarı-kırmızılılar zirve için ev sahibi ise ateş hattından kurtulmak için ter dökecek.

Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da puan kaybetmek yasak: İşte Aslan'ın 11'i!

DIŞ SAHADA 18 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray'ın dış sahada kaybettiği puanlar Fatih Terim'i rahatsız ediyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN