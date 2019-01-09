Galatasarayda Pato ve Alan harekatı! - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Pato ve Alan harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk rotası Çin olacak.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 22:39:33 Güncelleme: 07:56:03
Galatasarayda Pato ve Alan harekatı!

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Alan için Guangzhou, tanıtım yayımladı.

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Galatasarayda Pato ve Alan harekatı!

Yeni sezonda kadroda yer alan tüm oyuncuların tanıtıldığı yazıda Brezilyalı golcü için, "Eski moda bir golcü. Mükemmel ayakları, keskin bir gol koklama yeteneği var."

Galatasarayda Pato ve Alan harekatı!

"Son derece hassas bir sonlandırıcı. Sahada bıçak gibi keskin, hızlı, fiziksel avantajını kullanmakta iyi" ifadesi kullanıldı.

Galatasarayda Pato ve Alan harekatı!

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Galatasarayda Pato ve Alan harekatı!

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