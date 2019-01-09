Galatasarayda Pato ve Alan harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk rotası Çin olacak.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 22:39:33
Güncelleme: 07:56:03
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Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Alan için Guangzhou, tanıtım yayımladı.
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Yeni sezonda kadroda yer alan tüm oyuncuların tanıtıldığı yazıda Brezilyalı golcü için, "Eski moda bir golcü. Mükemmel ayakları, keskin bir gol koklama yeteneği var."
"Son derece hassas bir sonlandırıcı. Sahada bıçak gibi keskin, hızlı, fiziksel avantajını kullanmakta iyi" ifadesi kullanıldı.
RENATO AUGUSTO BOŞA ÇIKTI
Galatasaray'a Renato Augusto için güzel haber...
Çin'in Guoan takımı Moussa Dembele'yi transfer ettiğini duyurdu.