Galatasarayda Origi bombası - Galeri - Fotomaç
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    Galatasaray'da Origi bombası

    Fatih Terim, Liverpool'da rezerv takıma gönderilen Belçikalı golcüyü gözüne kestirdi
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 22:04:43 Güncelleme: 22:04:50
    Galatasarayda Origi bombası

    Ocak ayında bir değil iki santrfor isteyen Fatih Terim bir yandan scout ekibine özellikle milli takımlar arasında oynanan hazırlık maçlarını izlettiriyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Origi bombası

    Yönetimle sürekli bilgi alışverişine bulunan tecrübeli çalıştırıcıyı en fazla heveslendiren isimse Liverpool'dan Divock Origi...
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    Galatasarayda Origi bombası

    KADRO DIŞI KALDI

    Belçikalı oyuncunun Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi tecrübeli teknik adamın hevesini artırdı.

    Galatasarayda Origi bombası

    Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildi

    Galatasarayda Origi bombası

    RAPOR OLUMLU

    Fatih Terim, Origi'yi, Liverpool rezerv takımının Swansea'nın rezerv takımını 3-0 yendiği maçta izlettirdiği bildirildi.

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