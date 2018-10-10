Galatasarayda Origi bombası - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Origi bombası
Fatih Terim, Liverpool'da rezerv takıma gönderilen Belçikalı golcüyü gözüne kestirdi
10 Ekim 2018 Çarşamba, 22:04:43
Güncelleme: 22:04:50
Ocak ayında bir değil iki santrfor isteyen Fatih Terim bir yandan scout ekibine özellikle milli takımlar arasında oynanan hazırlık maçlarını izlettiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetimle sürekli bilgi alışverişine bulunan tecrübeli çalıştırıcıyı en fazla heveslendiren isimse Liverpool'dan Divock Origi...
?
KADRO DIŞI KALDI
Belçikalı oyuncunun Jürgen Klopp tarafından A takımdan rezerv takıma gönderilmesi tecrübeli teknik adamın hevesini artırdı.
Galatasaray'ın 2020 yılında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildi
RAPOR OLUMLU
Fatih Terim, Origi'yi, Liverpool rezerv takımının Swansea'nın rezerv takımını 3-0 yendiği maçta izlettirdiği bildirildi.