Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ile birçok oyuncunun adı anılıyor. Virüs nedeniyle yaşanan mali kayıplar sonrası transferde dikkatli adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim listesini yönetime sundu. İşte o isimler ve Galatasaray'ın transfer operasyonunun detayları...

3 Mayıs 2020 Pazar 16:23 Güncelleme: 03.05.2020 16:23
Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu

Tecrübeli teknik adam gelecek sezondan itibaren takımın maliyetinin düşürülmesini ve yerli oyuncuların takviye edilmesini istedi.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu

Bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla prensip anlaşmasına varıldı.

Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu

Fatih Terim'in transfer listesi de ortaya çıktı! Yerli isimlerin ağırlıklı olduğu listede sürpriz isimler var…

Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu

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