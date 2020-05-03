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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ile birçok oyuncunun adı anılıyor. Virüs nedeniyle yaşanan mali kayıplar sonrası transferde dikkatli adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim listesini yönetime sundu. İşte o isimler ve Galatasaray'ın transfer operasyonunun detayları...
3 Mayıs 2020 Pazar 16:23
Güncelleme: 03.05.2020 16:23
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.
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Tecrübeli teknik adam gelecek sezondan itibaren takımın maliyetinin düşürülmesini ve yerli oyuncuların takviye edilmesini istedi.
Bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla prensip anlaşmasına varıldı.
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