Galatasarayda operasyon başlıyor

Terim'in "Geniş çaplı bir revizyona hazır olun" açıklamasının ardından yönetim düğmeye basıyor. Galatasaray'da 3-4 transferin gerçekleşmesi söz konusu.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 00:01:05
Güncelleme: 07:55:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in Porto maçı sonrası "Geniş çaplı bir revizyona hazır olun" açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.
Sadece forvet hattına 2 takviye
Galatasaray devre arasında başta forvet olmak üzere 3 ya da 4 transfer yapması gündemde. Hatta forvet hattına 2 transferin yapılacağı ifade ediliyor. Futbolculara gelen teklifler de değerlendirilecek
Teklifler değerlendirilecek
Mariano'ya Flamengo, Maicon'a ise Corinthians talip. Bunun dışında .aşta Eren, Belhanda, Rodriguez ve Feghouli gibi oyunculara da cazip teklif gelirse bakılacak.
Ara transfer yoğun geçecek
Trasferde yeterli gelir elde edilemezse bonservissiz ya da bedelsiz kiralama gibi yöntemlere başvurulacak. Ancak gerçek şu ki Galatasaraylı kurmayları yoğun bir ara transfer dönemi bekliyor.