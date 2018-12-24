Galatasarayda operasyon başlıyor - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'da operasyon başlıyor

Terim'in "Geniş çaplı bir revizyona hazır olun" açıklamasının ardından yönetim düğmeye basıyor. Galatasaray'da 3-4 transferin gerçekleşmesi söz konusu.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 00:01:05 Güncelleme: 07:55:44
Galatasarayda operasyon başlıyor

Ligin ilk yarısını Sivasspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray şimdi gözünü kadrodaki revizyona dikti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda operasyon başlıyor

Fatih Terim'in Porto maçı sonrası "Geniş çaplı bir revizyona hazır olun" açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılı yönetim bugün itibariyle düğmeye basacak. Takıma takviye olacağı gibi gidecek oyuncular da var.

Galatasarayda operasyon başlıyor

Sadece forvet hattına 2 takviye

Galatasaray devre arasında başta forvet olmak üzere 3 ya da 4 transfer yapması gündemde. Hatta forvet hattına 2 transferin yapılacağı ifade ediliyor. Futbolculara gelen teklifler de değerlendirilecek

Galatasarayda operasyon başlıyor

Teklifler değerlendirilecek

Mariano'ya Flamengo, Maicon'a ise Corinthians talip. Bunun dışında .aşta Eren, Belhanda, Rodriguez ve Feghouli gibi oyunculara da cazip teklif gelirse bakılacak.

Galatasarayda operasyon başlıyor

Ara transfer yoğun geçecek

Trasferde yeterli gelir elde edilemezse bonservissiz ya da bedelsiz kiralama gibi yöntemlere başvurulacak. Ancak gerçek şu ki Galatasaraylı kurmayları yoğun bir ara transfer dönemi bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN