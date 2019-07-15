Galatasaray'da o isim için flaş sözler! "Yıldız yaparız"

Yeni sezondan üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, tecrübeli teknik adamın istediği futbolcu için Denayer, Onyekuru ve Ndiaye örneklerini göstererek "Onu yıldız yaparız" teklifinde bulundu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





