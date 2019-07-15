Galatasaray'da o isim için flaş sözler! 'Yıldız yaparız' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da o isim için flaş sözler! "Yıldız yaparız"

Yeni sezondan üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, tecrübeli teknik adamın istediği futbolcu için Denayer, Onyekuru ve Ndiaye örneklerini göstererek "Onu yıldız yaparız" teklifinde bulundu.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Galatasaray'da o isim için flaş sözler! Yıldız yaparız

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve çalışmalarını 17 Temmuz'da gideceği Avusturya'da sürdürecek olan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda.

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Galatasaray'da o isim için flaş sözler! Yıldız yaparız

Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Galatasaray'da o isim için flaş sözler! Yıldız yaparız

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Cimbom'da ana gündem maddesi orta saha transferi...

Galatasaray'da o isim için flaş sözler! Yıldız yaparız

Fernando'nun Sevilla'ya transfer olması ve kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye'nin kulübüne dönmesi nedeniyle orta sahaya en az 2 takviye yapması planlanan sarı-kırmızılıların hedefindeki isimse Fulham forması giyen Michael Seri...

Galatasaray'da o isim için flaş sözler! Yıldız yaparız

Seri'yi kiralamak için büyük mesai harcayan yönetim, yüksek bonservis ödediği bu oyuncu için iyi bir seçenek arayan Fulham'a, futbolcunun teknik direktör Terim yönetiminde büyük gelişim göstereceği belirtildi.

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