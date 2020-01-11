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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine 1 numaralı aday o isim! Transfer...
Ara transfer döneminde bombaları üst üste patlatan Galatasaray; Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Alternatifli bir liste hazırlayan Galatasaray'ın, takımda kadro dışı bırakılan ve ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin yerine almak istediği oyuncu ortaya çıktı. İşte Fransız basınının duyurduğu o isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Ocak 2020 Cumartesi 09:42
Güncelleme: 11.01.2020 09:42
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Süper Lig'de ilk yarının tamamlanıp, ocak ayı transfer döneminin gelmesiyle kadrosuna art arda takviyeler yapan Galatasaray, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı takım Leipzig'den Marcelo Saracchi, Monaco'dan Henry Onyekuru ve son olarak da Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı renklerine bağlayarak 3 transfer birden yapmıştı.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin yerine gelecek isim ise netleşiyor.
Galatasaray'ın bu mevkiye düşündüğü yıldız futbolcuyu Fransız basınından Foot Mercato duyurdu. İşte o sürpriz transfer haberinin detayları...
Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi'yi ara transferde göndermek istediği ifade edilirken, bu oyuncunun yerine ise Udinese'de forma giyen Seko Fofana'yı düşündüğü kaydedildi.