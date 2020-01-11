Ara transfer döneminde bombaları üst üste patlatan Galatasaray; Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Alternatifli bir liste hazırlayan Galatasaray'ın, takımda kadro dışı bırakılan ve ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin yerine almak istediği oyuncu ortaya çıktı. İşte Fransız basınının duyurduğu o isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)