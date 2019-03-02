Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev - Fotomaç
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Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

Transferi bu kez sona bırakmak istemeyen Galatasaray, CSKA'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızdan randevu istedi. Görüşme gelecek hafta içi.
2 Mart 2019 Cumartesi 07:43 Güncelleme: 02.03.2019 07:43
Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

Forvet transferinda geciken bırakan ve devre arasının son günü Diagne'yi renklerine bağlayan Galatasaray, aynı hataya düşmemek için bu kez kolları erken sıvadı.

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Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

Sarı kırmızılı yönetim, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Badou Ndiaye'nin yerine alternatif arayışlara başladı. Hatta buna göre adaylar bile belirlendi.

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Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

UEFA ile yapılan finansal anlaşma nedeniyle maliyeti düşük ya da serbest kalacak isimlere yönelen Galatasaray'da listenin ilk sırasında CSKA Moskova'da forma giyen Alan Dzagoev'in olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

Yönetimin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan randevu talep ettiği ve gelecek hafta içinde tarafların masaya oturacağı iddia edildi. Oyuncunun menajerliğini ise ailesi yapıyor.

Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

Alan Dzagoev'in CSKA'da 342 resmi maça çıkan Alan Dzagoev'in 74 gol, 88 de asisti bulunuyor.

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