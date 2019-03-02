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Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev
Transferi bu kez sona bırakmak istemeyen Galatasaray, CSKA'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldızdan randevu istedi. Görüşme gelecek hafta içi.
2 Mart 2019 Cumartesi 07:43 Güncelleme: 02.03.2019 07:43
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Sarı kırmızılı yönetim, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Badou Ndiaye'nin yerine alternatif arayışlara başladı. Hatta buna göre adaylar bile belirlendi.
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Alan Dzagoev'in CSKA'da 342 resmi maça çıkan Alan Dzagoev'in 74 gol, 88 de asisti bulunuyor.
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