Galatasaray'da Ndiaye'nin alternatifi Dzagoev

Sarı kırmızılı yönetim, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Badou Ndiaye'nin yerine alternatif arayışlara başladı. Hatta buna göre adaylar bile belirlendi.



Fikret Orman ve Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin bildirisi hakkında toplantı yaptı! Toplantıda konuşulanlar için TIKLAYIN