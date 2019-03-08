Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi? Sakatlık... - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi? Sakatlık...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda dikkat çeken bir detay vardı. İşte Galatasaray'ın idmanından kareler ve Nagatomo ayrıntısı...
8 Mart 2019 Cuma 16:06 Güncelleme: 08.03.2019 16:12
Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...
Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

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Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...
Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...
Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...
Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...

Öte yandan Antalya'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da Yuto Nagatomo seferberliği var.

Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...
Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi ? Sakatlık...

Japon oyuncu idmanlara özel program dahilindeki çalışmalarla devam ediyor ve Antalya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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