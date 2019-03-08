Galatasaray'da Nagatomo geri dönecek mi? Sakatlık...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda dikkat çeken bir detay vardı. İşte Galatasaray'ın idmanından kareler ve Nagatomo ayrıntısı...

8 Mart 2019 Cuma 16:06 Güncelleme: 08.03.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





