Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen ara nedeniyle tüm kulüplerde olduğu gibi gelirlerinde büyük düşüş meydana gelen Galatasaray, yeni döneme yeni sözleşmelerle girecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

11 Haziran 2020 Perşembe 07:59
Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor

Galatasaray yönetimi yeni döneme, yeni sözleşmelerle giriyor. Salgın sonrası oyuncularından ücretlerinde fedakarlık yapmasını isteyen sarı-kırmızılı kulüp, olumlu dönüş aldı.

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Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan görüşmelerde takımın 3'te 2'siyle anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor

Bir yandan şampiyonluk planları yapan Galatasaray yönetimi bir yandan da takım bütçesini düşürmek için çalışmalarını yürütüyor.

Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor

Corona virüsü nedeniyle gelirlerin daha da düşmesi sonrası oyuncularından maaşlarında indirim isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir bir anlaşmaları yapmaya başladı.

Galatasaray'da mutlu son! İmzalar atılıyor

Başta kaptanlar Muslera ve Selçuk'un her türlü fedakarlığa hazır olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşüyor.

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