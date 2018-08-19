Galatasarayda Mario Gomez bombası!

19 Ağustos 2018 Pazar, 09:47:27
Güncelleme: 10:03:06
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Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz sürdüren Galatasaray'da, kısa süre içerisinde stoper, orta saha ve forvet transferlerinin de tamamlanacağı tahmin ediliyor.
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Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Emre Akbaba'yı alarak büyük sükse yaratan Galatasaray, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ta gözterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların kalbinde yer eden Mario Gomez'i kiralık olarak kadroya katmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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Galatasaray yönetimine yakın kaynaklar, önümüzdeki hafta içinde sarı kırmızılı yöneticilerin 33 yaşındaki Mario Gomez transferini bitirmek için Almanya'ya uçacağını ve kulübü Stuttgart'a bir senelik kiralama teklifini ileteceğini aktardı.
Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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Abdürrahim Albayrak'ın; "Değerli arkadaşım Fikret Orman'a bir futbolcu için fikrini sordum." açıklamalarında bahsettiği futbolcunun da Mario Gomez olduğu gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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Mario Gomez, Beşiktaş forması altında 41 maça çıkarken 28 gol atarak sezonu Süper Lig'de Gol Kralı olarak tamamlamıştı. Tecrübeli futbolcunun Stuttgart ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.
Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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Sarı kırmızılı ekipte stoper transferinin odak noktası ise Badou Ndiaye'nin Stoke City''den takım arkadaşı Bruno Martins Indi. Galatasaray yönetiminin, Ndiaye ile birlikte Hollandalı oyuncunun da kiralanması için İngiliz kulübü ile pazarlık halinde olduğu iddia ediliyor.
Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
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26 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon Stoke City forması ile 20 maçar çıkarken gol atma başarısı gösteremedi.