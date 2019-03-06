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Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında Chaves'ten transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao'ya iki talip birden çıktı.
6 Mart 2019 Çarşamba 18:07
Güncelleme: 06.03.2019 18:13
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Brezilyalı stoper Marcao, gösterdiği performansla şimdiden büyük takımların radarına girdi.
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Atletico Madrid ve Sevilla, 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Diego Godin'in yerine stoper arayışı içerisinde olan Madrid ekibinin, Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.
Atletico Madrid ve Sevilla ve scoutlarının Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Galatasaray- Akhisarspor maçını izledikleri ve iki takımın da sezon sonunda Galatasaray'a Marcao için bir teklif yapacakları belirtildi.