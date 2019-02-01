Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi askıya alındı
Galatasaray'da çok sevilse de ağır olduğu için gözden düşen Maicon, takımda kaldı Aslan, Luyindama'ya lisans çıkarabilmek için Sambacı'nın sözleşmesini dondurdu.
1 Şubat 2019 Cuma, 09:13:21
Güncelleme: 09:14:35
Galatasaray'da profesyonelce çalışan, attığı gollerle takıma katkı sağlayan fakat ağır olduğu için tartışılan Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in 'Hızlı stoper' tanımına uymayan Brezilyalı yıldız, Çin ve Japonya'dan gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmadı.
30 yaşındaki Sambacının sözleşmesi, Luyindama transferiyle donduruldu.
Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya gelen Maicon'un 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.
Ailevi sebepler yüzünden kafası bir hayli karışık olan Maicon'un Brezilya'ya dönmek istediği ancak taliplisi olmadığı için kaldığı öğrenildi.