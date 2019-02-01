Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'da Maicon'un sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da çok sevilse de ağır olduğu için gözden düşen Maicon, takımda kaldı Aslan, Luyindama'ya lisans çıkarabilmek için Sambacı'nın sözleşmesini dondurdu.

1 Şubat 2019 Cuma, 09:13:21 Güncelleme: 09:14:35
Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'da profesyonelce çalışan, attığı gollerle takıma katkı sağlayan fakat ağır olduğu için tartışılan Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.

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Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Teknik direktör Fatih Terim'in 'Hızlı stoper' tanımına uymayan Brezilyalı yıldız, Çin ve Japonya'dan gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmadı.

Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

30 yaşındaki Sambacının sözleşmesi, Luyindama transferiyle donduruldu.

Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya gelen Maicon'un 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

Galatasarayda Maiconun sözleşmesi askıya alındı

Ailevi sebepler yüzünden kafası bir hayli karışık olan Maicon'un Brezilya'ya dönmek istediği ancak taliplisi olmadığı için kaldığı öğrenildi.

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