Galatasaray'da mağlubiyetin faturası ağır oldu! Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi
Galatasaray'da BB.Erzurum maçının yankıları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB.Erzurumspor ile berabere kalarak lider Medipol Başakşehir ile olan puan parkı 8'e çıkan sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda hasar almıştı. Fatih Terim, bu kayıptan sonra 8 de olsa 18 de olsa puan farkı kapanır açıklamasını yapmıştı.
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Her ne kadar şampiyonluk iddiasını tamamen kaybetmese bile Erzurumspor karşısında oynanan futbol Terim'i endişeye soktu. ''Bugün burada kazansak dahi ben takımın bugünkü oyununu beğenmedim'' diyen deneyimli teknik adam, takımdaki bazı taşları yerinden değiştirmek istiyor.
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Feghouli ve Belhanda'nın artan performansından çok memnun kalan Terim, kanat organizasyonlarının yeterli verimi alamamasından şikayetçi.
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TERİM KARARINI VERDİ
Deneyimli teknik adam, Galatasaray'a sezon başı Everton'dan kiralık olarak transfer edilen Henry Onyekuru'nun bonservisini almayı düşünmüyor.
Galatasaray'a geldiği ilk günlerde taraftarın sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, son haftalardaki performansıyla gözden düştü.
İlk zamanlarındaki istekli görüntüsünden uzak bir görüntü çizdi.