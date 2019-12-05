Galatasaray'da Luyindama'nın yerine milli stoper! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Luyindama'nın yerine milli stoper!

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı'yla sahaya çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatması nedeniyle gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte, fazla forma şansı bulamayan milli stoperin kiralanması gündemde...
5 Aralık 2019 Perşembe 07:43 Güncelleme: 05.12.2019 07:43
Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Milli stoper!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da bu sezon yüzler gülmüyor.

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Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Milli stoper!

3 kulvarda da alınan kötü sonuçlar ve takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekip bir an önce transfer dönemini bekliyor.

Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Milli stoper!

Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen ve takımın stoperde bel kemiği haline gelen Christian Luyindama'nın sakatlığı takımda tüm dengeleri bozdu.

Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Milli stoper!

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın Gambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Luyindama, sezonu kapatmıştı.

Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Milli stoper!

Yaşanan bu kötü gelişmelerin üzerine sarı-kırmızılı ekipte stoper transferi hız kazandı.

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