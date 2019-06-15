Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray'da büyük bir kriz patlak verdi. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız ismin takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

Yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

Kadroya yeni oyuncular katabilmek için oyuncu satışı yapması gereken Cimbom'da bir kriz daha patlak verdi.

Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

Fatih Terim'in göndermek istediği ismin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

Yönetim bu gelişmenin ardından oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı.

Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

İşte detaylar...

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