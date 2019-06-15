Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü

Spot Toto Süper Lig'de gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray'da büyük bir kriz patlak verdi. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız ismin takımdan ayrılmak istemediği ortaya çıktı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
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Yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
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Kadroya yeni oyuncular katabilmek için oyuncu satışı yapması gereken Cimbom'da bir kriz daha patlak verdi.
Fatih Terim'in göndermek istediği ismin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.
Yönetim bu gelişmenin ardından oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı.