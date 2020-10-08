Galeri Galatasaray Galatasaray'da kriz büyüyor! Toplantı sonrası küplere bindi

Galatasaray'da kriz büyüyor! Toplantı sonrası küplere bindi

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından hedeflenen transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında ipler gerilmişti ancak asıl tartışmanın yönetim arasında olduğu ortaya çıktı. Transfer döneminin bitmesinden sonra yapılan toplantı sırasında Abdurrahim Albayrak'ın tepkisini sinirli bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi. İşte flaş toplantının perde arkası ve yaşanılan tartışmanın nedeni...