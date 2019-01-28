Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim'den liste resti...
Ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen Galatasaray'da hala bir forvet transferi gerçekleşmedi. Bu olumsuz gelişmeler teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipleri gerdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler…
28 Ocak 2019 Pazartesi, 11:08:09
Güncelleme: 11:10:29
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Galatasaray, ligin ikinci yarısıyla birlikte galibiyet serisini sürdürüyor ama transfer konusunda ne taraftar mutlu ne de teknik heyet...
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Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in, Göztepe maçının ardından Ozan Kabak'ın gidişine izin vermediğini söylemesi ve kararı yönetimin verdiğini dile getirmesiyle Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ile Terim arasındaki fikir ayrılıkları daha net ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, 1.5 ay önce verdiği listenin dışına çıkılmasını kesinlikle kabul etmiyor.
Alan, Tetteh ve Pato gibi isimleri isteyen Terim, yönetimin bu liste dışındaki oyuncularla temas kurmasına şiddetle karşı çıkıyor.
Tecrübeli teknik adam, yönetimin menajerler üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı transferleri veto edecek.