Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim'den liste resti...

Ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen Galatasaray'da hala bir forvet transferi gerçekleşmedi. Bu olumsuz gelişmeler teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipleri gerdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler…

28 Ocak 2019 Pazartesi, 11:08:09 Güncelleme: 11:10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





