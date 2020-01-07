Süper Lig'in ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da başladı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da verim alınamayan ve Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerle yollar ayrılacak. İşte Terim'in kadroda düşünmediği ve ayrılacak olan o isimler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri