Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada mevcut oyuncuların durumlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapan Galatasaray'da 4 oyuncuyla ilgili karar çıktı; biri kalacak diğerleri gidecek. İşte detaylar...
17 Nisan 2020 Cuma 08:59
Güncelleme: 17.04.2020 08:59
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Galatasaray'ın sezon sonunda mevcut kadrosunda bulunan kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre; bu isimlerden Japon futbolcu Yuto Nagatomo ve Brezilyalı sağ bek Mariano kariyerlerine ülkelerinde devam etme kararı aldı.
Takımda uzun süre kaptanlık yapan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.
Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden olan RyanDonk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak.
Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti.