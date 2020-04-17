Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada mevcut oyuncuların durumlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapan Galatasaray'da 4 oyuncuyla ilgili karar çıktı; biri kalacak diğerleri gidecek. İşte detaylar...

17 Nisan 2020 Cuma 08:59 Güncelleme: 17.04.2020 08:59
Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Galatasaray'ın sezon sonunda mevcut kadrosunda bulunan kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

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Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Sabah'ta yer alan habere göre; bu isimlerden Japon futbolcu Yuto Nagatomo ve Brezilyalı sağ bek Mariano kariyerlerine ülkelerinde devam etme kararı aldı.

Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Takımda uzun süre kaptanlık yapan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Ryan Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak.

Galatasaray'da karar verildi! 1'i kalıyor 3'ü gidiyor

Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti.

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