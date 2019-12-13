Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...

Galatasaray'da Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bu kararın ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada isyan bayrağını çekti. İşte o paylaşımlar...
13 Aralık 2019 Cuma 20:31 Güncelleme: 13.12.2019 20:38
Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...

Galatasaray, Steven Nzonzi hakkında flaş bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...

Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Galatasaray'da kadro dışı kararı sonrası isyan başladı! Belhanda...

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.

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